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Европейская ассоциация местной демократии готова работать с Мариуполем как с центром региона, помогая в реализации инновационных проектов

16.11 в 14:57

В Мариуполе откроется агентство локальной демократии. Соответствующий проект решения о заключении партнерства с Европейской ассоциацией Агентств местной демократии представил постоянным комиссиям секретарь совета Степан Махсма.

Одно из приоритетных направлений деятельности ALDA - усиление сотрудничества между местными органами власти и гражданским обществом, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Программы, которые разрабатывает ассоциация, направлены на разностороннее сотрудничество. Они готовы работать с Мариуполем как с центром региона, оказывая помощь и поддержку в реализации различных инновационных проектов, связанных с децентрализацией, молодежной политикой, культурой и образованием, социальной политикой, экономическим развитием и другими направлениями», ‒ разъяснил секретарь совета.

Депутатский корпус положительно оценил возможности, открывающиеся с привлечением данной организации в наш город. В частности, это позволит поднять Мариуполь на Европейский уровень и привлечь дополнительные источники финансирования.

Так, Мариуполь может стать вторым в Украине городом, где откроется офис Восточного партнерства. Первый находится в Днепре.

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2017-11-16 14:57:00
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