Фанаты «Стали» пытались сорвать вчерашний матч с «Шахтером»

Как сообщалось ранее, вчера в рамках Премьер-лиги Украины прошел матч между «Шахтером» и «Сталью». Как оказалось, ультрас «Стали» пытались сорвать эту игру с помощью пиротехники.

«Информация поступала из разных источников, и мы приняли это все в работу, тщательно готовились к мероприятию. Совместно с полицией и службами стадиона были приняты необходимые меры, и информация о возможном срыве матча подтвердилась. В результате нашей работы и досмотра стадиона было найдено и обезврежено более 70 единиц различных пиротехнических средств. Думаю, это было достаточно, чтобы сорвать матч, а заявления звучали не просто так», - рассказал глава службы безопасности "Стали" Андрей Мороз.

Болельщиков возмущает, что команда третий сезон подряд не играет матчи в родном городе. «Ультрас высказывают свое недовольство тем, что команда не играет в Каменском, нет своего стадиона, поэтому есть такие разногласия с клубом. Дальше уже этим инцидентом будет заниматься полиция, а мы совместно все задокументировали и будем держать дело на контроле», - заключил Мороз.