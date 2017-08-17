Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

ФФУ: наблюдатели ОБСЕ приедут на матч в Мариуполь – это будет подтверждением перспектив мирной жизни

17.08 в 16:32

В Федерации футбола Украины подтвердили информацию о том, что наблюдатели ОБСЕ приедут на матч Премьер-лиги с киевским «Динамо» в Мариуполь. Ожидается также приезд заместителя главы мониторинговой миссии Александра Хуга.

По словам президенту ФФУ Андрея Павелко, представители организации готовы своим приездом подтвердить, что в Мариуполь возвращается мирная жизнь.

«Наши международные партнеры приветствуют факт проведения матча именно в Мариуполе. Это подтверждение перспектив мирной жизни и пример действенности политики по реинтеграции временно оккупированных территорий на Донбассе и прилегающих к ним районов», - подчеркнул Павелко.

Напомним, игра пройдет 27 августа.

/uploads/news/964x620/EeKdvMY4.jpg
2017-08-17 16:32:00
Важные новости
В Мариуполе хотят установить памятный знак погибшим воинам
17.08 в 17:03
Жители села под Мариуполем уже более 10 лет живут без воды
17.08 в 15:57
Лента новостей
В Мариуполе хотят установить памятный знак погибшим воинам
17.08 в 17:03
ФФУ: наблюдатели ОБСЕ приедут на матч в Мариуполь – это будет подтверждением перспектив мирной жизни
17.08 в 16:32
Жители села под Мариуполем уже более 10 лет живут без воды
17.08 в 15:57
Решение принято: рэперу Басте запретят въезд в Украину
17.08 в 15:34
В Мариуполе возобновил работу троллейбусный маршрут №1
17.08 в 15:18
В Мариуполе легковушка и микроавтобус не поделили дорогу: пострадал водитель
17.08 в 14:55
В Мариуполе горел цех по производству пенопласта
17.08 в 14:41
Друзья Андрея Кузьменко записали песню ко дню его рождения – сегодня певцу исполнилось бы 49 лет
17.08 в 14:35