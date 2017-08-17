ФФУ: наблюдатели ОБСЕ приедут на матч в Мариуполь – это будет подтверждением перспектив мирной жизни
17.08 в 16:32
В Федерации футбола Украины подтвердили информацию о том, что наблюдатели ОБСЕ приедут на матч Премьер-лиги с киевским «Динамо» в Мариуполь. Ожидается также приезд заместителя главы мониторинговой миссии Александра Хуга.
По словам президенту ФФУ Андрея Павелко, представители организации готовы своим приездом подтвердить, что в Мариуполь возвращается мирная жизнь.
«Наши международные партнеры приветствуют факт проведения матча именно в Мариуполе. Это подтверждение перспектив мирной жизни и пример действенности политики по реинтеграции временно оккупированных территорий на Донбассе и прилегающих к ним районов», - подчеркнул Павелко.
Напомним, игра пройдет 27 августа.
/uploads/news/964x620/EeKdvMY4.jpg
2017-08-17 16:32:00
Важные новости