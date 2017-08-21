ФК «Мариуполь»: руководству «Динамо» предоставили письменные гарантии безопасности

В футбольном клубе «Мариуполь» заявили, что предоставили руководству киевского «Динамо» письменные гарантии безопасности проведения матча в нашем городе от СБУ и Нацполиции.

Об этом сообщил вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин в интервью одному из каналов.

«Если речь идет о каких-нибудь письменных гарантиях, то во время последней встречи, когда проходил комитет по безопасности и стадионам ФФУ, мы предоставили письма от Национальной полиции и СБУ Донецкой области. И также еще пришли документы от Павла Жебривского, главы Донецкой ОГА», – отметил Санин.

Однако представителей «Динамо» на этом заседании не было.