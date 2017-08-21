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ФК «Мариуполь»: руководству «Динамо» предоставили письменные гарантии безопасности

21.08 в 11:32

В футбольном клубе «Мариуполь» заявили, что предоставили руководству киевского «Динамо» письменные гарантии безопасности проведения матча в нашем городе от СБУ и Нацполиции.

Об этом сообщил вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин в интервью одному из каналов.

«Если речь идет о каких-нибудь письменных гарантиях, то во время последней встречи, когда проходил комитет по безопасности и стадионам ФФУ, мы предоставили письма от Национальной полиции и СБУ Донецкой области. И также еще пришли документы от Павла Жебривского, главы Донецкой ОГА», – отметил Санин.

Однако представителей «Динамо» на этом заседании не было.

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2017-08-21 11:32:00
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