Фолк-коллектив «Мандри» дал концерт для защитников Мариуполя

С благотворительным концертом сегодня перед военнослужащими ВСУ в ДК "Молодёжный" выступила фольклорная группа «Мандри». В День Независимости Украины этот коллектив завершил свой прифронтовой тур по Донбассу.

Киевский коллектив исполнил для солдат патриотические песни, как собственного сочинения, так и песни других авторов.

Музыканты стартовали с благотворительным проектом с Авдеевки, посетили Бахмут, Попасную, Волноваху, выступили перед военнослужащими в других прифронтовых точках, завершив тур в Мариуполе.