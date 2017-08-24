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Фолк-коллектив «Мандри» дал концерт для защитников Мариуполя

24.08 в 17:48

С благотворительным концертом сегодня перед военнослужащими ВСУ в ДК "Молодёжный" выступила  фольклорная группа «Мандри». В День Независимости Украины этот коллектив завершил свой прифронтовой тур по Донбассу.

Киевский коллектив исполнил для солдат патриотические песни, как собственного сочинения, так и песни других авторов.

Музыканты стартовали с благотворительным проектом с Авдеевки, посетили Бахмут, Попасную, Волноваху, выступили перед военнослужащими в других прифронтовых точках, завершив тур в Мариуполе.

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2017-08-24 17:48:00
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