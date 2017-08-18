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Форма стремительно дорожает, канцтовары – подешевели: во сколько обойдется собрать ребенка в школу

18.08 в 09:11

Не за горами 1 сентября, и сейчас, пожалуй, самыми популярными в Мариуполе стали школьные принадлежности. На рынках и в супермаркетах открывают школьные ярмарки, прилавки которых поражают своим разнообразием и изобилием.

Но глаза радуются, а кошелек «худеет»: родители школьников признаются, что сборы ребенка обходятся в кругленькую сумму. В среднем это 2,5 тысячи гривен (минимальная зарплата в Украине за месяц с вычетом налогов). К тому же, дальше пойдут сборы на ремонт, учебники и прочие нужды.

В этом году подорожали кроссовки и рюкзаки, а вот канцелярия даже подешевела. В целом, родители подсчитали: полная «экипировка» ученика подорожала по сравнению с прошлым годом на 50%, и «львиная доля» из этого – повышение на вещи.

В среднем, собрать рюкзак обойдется в 400 гривен, цены на портфель – 450-550 гривен. Для младших берут получше и подороже – с ортопедической спинкой и удобными лямками, с дополнительными карманами для воды и прочих нужных мелочей.

И хотя родители с каждым годом, мягко говоря, шокированы ценами на школьные принадлежности, экономить никто не собираются: ребенку – только самое лучшее.

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2017-08-18 09:11:00
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