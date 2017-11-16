Газопровод для Авдеевки готов наполовину: к строительству подключат еще «пару рук»

Газопровод для Авдеевки и близлежащих сел уже наполовину готов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривский в Фейсбуке.

"Авдеевский газопровод. На сегодня уже сварено 7 км трубы. Это половина. Но со следующими 7 км, надеюсь, справимся быстрее: с пятницы на объект заходит субподрядчик - облгаз. Работы будут вестись с двух точек, бригады сварщиков пойдут навстречу друг другу", - написал Жебривский.

В прифронтовой Авдеевке и семи окрестных селах газоснабжение отсутствует с 7 июня 2017 года. Стоимость проекта по строительству газопровода составляет 58 млн грн, половину из которых заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета.