Где в Мариуполе отключат воду в ночь с 31 июля на 1 августа (список улиц и учреждений)

Как мы уже писали, из-за срочных аварийных работ на кабельных линиях центр города, а также поселки Гавань и Слободка в ночь на 1 августа останутся без электроснабжения. Кроме того, до 6:00-7:00 не будет и воды.

Список улиц и учреждений, которые временно пробудут без водоснабжения, озвучили в пресс-службе горсовета: