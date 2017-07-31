Где в Мариуполе отключат воду в ночь с 31 июля на 1 августа (список улиц и учреждений)
31.07 в 19:10
Как мы уже писали, из-за срочных аварийных работ на кабельных линиях центр города, а также поселки Гавань и Слободка в ночь на 1 августа останутся без электроснабжения. Кроме того, до 6:00-7:00 не будет и воды.
Список улиц и учреждений, которые временно пробудут без водоснабжения, озвучили в пресс-службе горсовета:
- ул. Земская 1-20;
- пер. Кузнечный 1-30;
- ул. Георгиевская, 1-46;
- пр. Мира, 1-34, 2, 4;
- ул. Итальянская, 1-63, 2-68;
- ул. Николаевская, 1-53, 22-40;
- ул. Митрополитская, 1-35, 2-40;
- ул. Фонтанная, 1-39, 2-38;
- ул. Торговая, 4-44, 3-37;
- ул. Харлампиевская, 3-39, 2-40;
- ул. Греческая, 23-71, 24-62;
- ДОСААФ;
- гостиница «Морская»;
- Департамент, апелляционный суд;
- Ж/д вокзал;
- ОШ №37;
- д\с №2;
- 1 Слободка, 1-106;
- 2 Слободка, 1-81;
- ул. Рыбная, 1-75;
- ул. Грибоедова, 1-71;
- гостиница «Спартак»;
- ОШ№ 11, 125, 1;
- ПТУ3;
- Центр опеки;
- д/сад № 3, 20, 27, 150, 164, 129, 163;
- БСМП;
- Хлебозавод;
- автовокзал;
- Кировский рынок;
- Стоматология №2;
- завод «Октябрь»;
- радиаторный завод;
- кафе «Бахчисарай»;
- ресторан «Аристократ»;
- ЦТП 13, 40, 41, 42, 43;
- пр. Металлургов, 109-127;
- ул. Куинджи, 130-134;
- бул. Шевченко, 71-87;
- ул. Котляревского, 2, 6, 8, 8а;
- пр. Металлургов, 102;
- бул. Шевченко, 91-93;
- бул. Шевченко, 72, 74, 76;
- пр. Металлургов, 94-100;
- ул. Казанцева, 31;
- ул. Красноармейская, 81/83;
- ул. Франко, 85;
- ул. Энгельса, 62;
- пр. Металлургов, 67, 71, 73, 75, 77;
- пр. Металлургов, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97.
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2017-07-31 19:10:00
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31.07 в 19:35