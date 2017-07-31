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Где в Мариуполе отключат воду в ночь с 31 июля на 1 августа (список улиц и учреждений)

31.07 в 19:10

Как мы уже писали, из-за срочных аварийных работ на кабельных линиях центр города, а также поселки Гавань и Слободка в ночь на 1 августа останутся без электроснабжения. Кроме того, до 6:00-7:00 не будет и воды.

Список улиц и учреждений, которые временно пробудут без водоснабжения, озвучили в пресс-службе горсовета:

  • ул. Земская 1-20;
  • пер. Кузнечный 1-30;
  • ул. Георгиевская, 1-46;
  • пр. Мира, 1-34, 2, 4;
  • ул. Итальянская, 1-63, 2-68;
  • ул. Николаевская, 1-53, 22-40;
  • ул. Митрополитская, 1-35, 2-40;
  • ул. Фонтанная, 1-39, 2-38;
  • ул. Торговая, 4-44, 3-37;
  • ул. Харлампиевская, 3-39, 2-40;
  • ул. Греческая, 23-71, 24-62;
  • ДОСААФ;
  • гостиница «Морская»;
  • Департамент, апелляционный суд;
  • Ж/д вокзал;
  • ОШ №37;
  • д\с №2;
  • 1 Слободка, 1-106;
  • 2 Слободка, 1-81;
  • ул. Рыбная, 1-75;
  • ул. Грибоедова, 1-71;
  • гостиница «Спартак»;
  • ОШ№ 11, 125, 1;
  • ПТУ3;
  • Центр опеки;
  • д/сад № 3, 20, 27, 150, 164, 129, 163;
  • БСМП;
  • Хлебозавод;
  • автовокзал;
  • Кировский рынок;
  • Стоматология №2;
  • завод «Октябрь»;
  • радиаторный завод;
  • кафе «Бахчисарай»;
  • ресторан «Аристократ»;
  • ЦТП 13, 40, 41, 42, 43;
  • пр. Металлургов, 109-127;
  • ул. Куинджи, 130-134;
  • бул. Шевченко, 71-87;
  • ул. Котляревского, 2, 6, 8, 8а;
  • пр. Металлургов, 102;
  • бул. Шевченко, 91-93;
  • бул. Шевченко, 72, 74, 76;
  • пр. Металлургов, 94-100;
  • ул. Казанцева, 31;
  • ул. Красноармейская, 81/83;
  • ул. Франко, 85;
  • ул. Энгельса, 62;
  • пр. Металлургов, 67, 71, 73, 75, 77;
  • пр. Металлургов, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97.
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2017-07-31 19:10:00
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