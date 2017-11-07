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Гендиректор «Азовстали»: производственные программы мариупольских комбинатов под угрозой срыва

7.11 в 10:57

С 6 по 9 ноября на станции Камыш-Заря, которая связывает Мариуполь с другими населенными пунктами, проводятся ремонтные работы. Мариупольские меткомбинаты надеются, что в результате наконец будет увеличена пропускная способность грузовых составов, однако пока ремонт проходит в условиях действующего производства и отсутствия соизмеримых альтернатив по доставке сырья в промышленный город.

«Именно поэтому для нас критически важно, чтобы Укрзализныця обеспечила ранее подтвержденный её руководством пропуск с 6 по 9 ноября в объеме 14 грузовых поездов, а потом с 10 по 30 ноября в объеме 18-20 грузовых поездов в сутки. По последней имеющейся у нас информации, в ближайшие дни пропуск может быть снижен до 7-10 грузовых поездов в сутки!» - сообщает гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

Из-за того, что запасов сырья на комбинатах критически мало, предприятия рискуют понести значительный ущерб.

«Обращаю внимание, что под угрозой срыва находятся производственные программы сразу двух металлургических комбинатов, и вероятен риск снижения производства агломерата и остановки отдельных доменных печей, а это невыполнение плана поставок металлопродукции, срыв экспортной программы в ноябре/декабре, когда стране особенно необходимы валютные поступления! Очень надеюсь, что повода для беспокойства нет, ведь первые руководители УЗ нас заверили, что ситуация под контролем и они осознают ее критичность для меткомбинатов Мариуполя», - подытожил гендиректор «Азовстали».

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2017-11-07 10:57:00
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