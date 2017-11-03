Генштаб: граждане призывного возраста, даже не получив повестку, должны прийти на участки

В октябре-ноябре в Украине традиционно проходит призыв. Что должны в это время делать призывники – рассказал на брифинге начальник отдела комплектования и призыва – заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера.

По его словам, если вам пришла повестка – необходимо явиться на свой участок с указанный срок для прохождения призывной комиссии. «Всеми призывными комиссиями проводится системная профилактически-разъяснительная работа об ответственности призывников за нарушение законодательства Украины относительно выполнения воинского долга. На сегодня законодательно установлен ряд факторов о предоставлении отсрочки или вообще освобождения от призыва. Так, в статье 17-й Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» указано 33 причины, по которым призывная комиссия может предоставить гражданину отсрочку от призыва», – отметил полковник Валерий Дендебера.

Если же вам не пришла повестка, но вы являетесь лицом призывного возраста – все равно надо идти на свой призывной участок, и сделать это надо в течение 10 дней после начала призыва.

«Призывники должны придерживаться своих обязательств в соответствии с Конституцией Украины и Законов Украины. Во время очередной призывной кампании, которая проходит в октябре-ноябре и апреле-мае, если призывник не получил повестку, он обязан самостоятельно прибыть в районную призывную комиссию (военный комиссариат), чтобы выяснить свой статус относительно призыва на срочную военную службу», - пояснил Дендебера.

По его словам, за уклонение от службы грозит уголовная или административная ответственность.