Геращенко: в Авдеевке к новому учебному году откроют всего 5 школ и 4 детсада

К началу нового учебного года – 1 сентября – в прифронтовой Авдеевке откроются не все учебные учреждения. Свои двери для детей откроют 5 общеобразовательных учебных заведений и 4 детских сада.

Еще 2 школы и 3 сада, которые перестали работать с началом войны, не могут возобновить учебный процесс из-за непростой ситуации с безопасностью.

«Теперь в прифронтовой Авдеевке работает только 5 школ и 4 сада, и из-за непростой ситуации с безопасностью сохраняется тенденция уменьшения детей в учебных заведениях, многие семьи уехали из Авдеевки и пока не возвращаются из-за постоянных обстрелов города», - рассказала на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

На ремонт учебных учреждений в этом году выделено 3,5 миллиона гривен.