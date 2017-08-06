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Герберт Макмастер - советник американского Президента, рассказал о поставках оружия в Украину

6.08 в 09:08

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер рассказал, почему США могут начать поставки летального оружия в Украину. Об этом сообщает «Страна. Уа» 

По словам Макмастера, в интересы США входит повышение обороноспособности Украины для предотвращения "вторжения на ее территорию".

Он также добавил, что для Вашингтона не важно, какая именно помощь будет оказана Киеву.

"Суть в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая будет соответствовать нашим интересам и желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - заявил он.

Напомним, что ранее Генерал ВВС США Пол Сельва на слушаниях в Сенате заявил, что Пентагон, командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США решительно поддерживают предоставление Украине летального оружия. Об этом сообщал "5 канал".

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2017-08-06 09:08:00
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