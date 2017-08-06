Гибель Ирины Бережной обсуждают в соцсетях

Очередная трагедия в очередной раз продемонстрировала наглядно, что есть люди, а есть существа. Злобные, агрессивные и безмозглые. Иначе никак нельзя назвать тех, кто выражает «бурный восторг» в связи с трагической гибелью молодой женщины – политика.

https://www.facebook.com/aaTverskoy?hc_ref=ARTdhoBCQBo0RwlDicJqc1bxAp_w-lKTKr86p9y7xYx2PR0yHFuTj4vkhkD4AH8KryA&fref=nf&pnref=story





Тем более, сложно понять тех, кто делает это на странице ее матери.





И все же подавляющее большинство пользователей выражают соболезнования матери погибшей и даже посвящают ей стихи.

По версии, авария произошла по той причине, что водитель не справился с управлением и автомобиль врезаля в столб. Но вот близкие Ирины и некоторые пользователи в сети абсолютно не верят в случайность ДТП. Многие уверены, что авария была просто на просто подстроена.

У Бережной осталась 8-летняя дочь Даниэла – и это ее единственный ребенок. Имя отца Даниэлы держится в секрете, как фамилия самой и дочери – по словам Бережной, она носит фамилию отца (по неподтвержденным данным речь идёт об украино-немецком бизнесмене Борисе Фуксмане). Стало известно, что за дочкой в Задар уже прибыл отец. Однако о нем практически ничего неизвестно. Различные СМИ сообщают (ТСН), что это все-таки - бизнесмен Борис Фуксман, отношения с которым Бережная тщательно скрывала.

Крестным отцом Даниэлы является нардеп Нестор Шуфрич.