Глава Мининфраструктуры провел сутки в зоне АТО и пообещал восстановить Донбасс
17.08 в 14:04
Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян провел сутки на Донбассе. Он посетил Славянск, Краматорск, Константиновку, Часов Яр, Бахмут, Покровск, Авдеевку, Троицкое, Попасную и Луганскую.
На своей странице в Фейсбуке Омелян написал, что в следующем году правительство должно запустить программу восстановления инфраструктуры Донбасса. Будут восстановлены поврежденные снарядами автодороги, железная дорога и авиация.
Кроме того, уже в этом году будут восстановлены два моста в Троицком и Рубежном.
«Крайне важно, чтобы Киев поддержал Донбасс и дал альтернативу разрушенным заводам и потерянным рабочим местам новыми модерными проектами в промышленности, сельском хозяйстве, hi-tech», - подчеркнул Омелян.
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2017-08-17 14:04:00
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