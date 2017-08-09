Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об отставке

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун решил подать в отставку и уже написал соответствующее заявление.

«Причиной подачи этого заявления являются личные обстоятельства Балчуна», - пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сегодня в ходе заседания Кабмина будет рассмотрено заявление Балчуна. Также планируется назначить и.о. главы УЗ - первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова.