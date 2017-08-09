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Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об отставке

9.08 в 11:40

Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун решил подать в отставку и уже написал соответствующее заявление.

«Причиной подачи этого заявления являются личные обстоятельства Балчуна», - пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.

Сегодня в ходе заседания Кабмина будет рассмотрено заявление Балчуна. Также планируется назначить и.о. главы УЗ - первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова.

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2017-08-09 11:40:00
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