Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун написал заявление об отставке
9.08 в 11:40
Глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун решил подать в отставку и уже написал соответствующее заявление.
«Причиной подачи этого заявления являются личные обстоятельства Балчуна», - пояснил премьер-министр Владимир Гройсман.
Сегодня в ходе заседания Кабмина будет рассмотрено заявление Балчуна. Также планируется назначить и.о. главы УЗ - первого замминистра инфраструктуры Евгения Кравцова.
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2017-08-09 11:40:00
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