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Глобальный сбой в Skype: у пользователей десятков стран возникли проблемы

3.08 в 15:00

Сегодня у пользователей Skype в десятках стран Европы и Азии произошел крупный сбой в работе сервиса. Так, у многих не отправляются сообщения, либо они очень долго идут к получателю, медленно подгружаются, возникает путаница со статусами собеседников.

В компании отмечают, что сбои в работе произошли в Японии, Индии, Украине, Белоруссии, Италии, Франции, Испании, Германии Чехии, Румынии, Болгарии, на Мальте, России и других странах.

Сейчас специалисты делают все возможное для устранения неполадок.

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2017-08-03 15:00:00
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