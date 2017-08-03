Глобальный сбой в Skype: у пользователей десятков стран возникли проблемы

Сегодня у пользователей Skype в десятках стран Европы и Азии произошел крупный сбой в работе сервиса. Так, у многих не отправляются сообщения, либо они очень долго идут к получателю, медленно подгружаются, возникает путаница со статусами собеседников.

В компании отмечают, что сбои в работе произошли в Японии, Индии, Украине, Белоруссии, Италии, Франции, Испании, Германии Чехии, Румынии, Болгарии, на Мальте, России и других странах.

Сейчас специалисты делают все возможное для устранения неполадок.