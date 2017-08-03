Глобальный сбой в Skype: у пользователей десятков стран возникли проблемы
3.08 в 15:00
Сегодня у пользователей Skype в десятках стран Европы и Азии произошел крупный сбой в работе сервиса. Так, у многих не отправляются сообщения, либо они очень долго идут к получателю, медленно подгружаются, возникает путаница со статусами собеседников.
В компании отмечают, что сбои в работе произошли в Японии, Индии, Украине, Белоруссии, Италии, Франции, Испании, Германии Чехии, Румынии, Болгарии, на Мальте, России и других странах.
Сейчас специалисты делают все возможное для устранения неполадок.
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2017-08-03 15:00:00
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