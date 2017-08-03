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Год «быстрых браков» в Мариуполе выдался «урожайным»

3.08 в 15:11

Более 1400 семей появилось в Мариуполе ровно за 12 месяцев по проекту Минюста «Брак за сутки». Об этом стало известно, когда в ДК "Молодёжный" провели торжественную встречу нового года действия проекта по ускоренной регистрации брака. В торжествах приняли участие представители территориального управления юстиции в Донецкой области.

В праздничный день было заключено ещё три брака, в двух из которых участвовали пары из неподконтрольных территорий. Брачующимся были вручены подарки от Министерства юстиции.

И.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елена Павлова на пресс-конференции, прошедшей после регистрации браков, сообщила, что с августа прошлого года, за 12 месяцев после внедрения пилотного проекта, в брак по ускоренной программе в Мариуполе вступила 1451 пара. Около тысячи из них прибыли из-за линии разграничения.

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2017-08-03 15:11:00
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