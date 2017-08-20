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Городские власти с депутатами сделали приятный и полезный подарок мариупольским малышам из села Покровское

20.08 в 16:59

По инициативе и поддержке Мариупольского городского совета и его депутатского корпуса была организована массовая поездка мариупольской детворы из села Покровское (бывшее Шлях Ильича) в Фёдоровское лесничество.

В поездку отправились 40 малышей двумя автобусами. Нужно сказать, что Фёдоровский лес остался, пожалуй, единственным лесом в окружении Мариуполя, где ещё можно с удовольствием насладиться природой.

Покровские ребята были в диком восторге от такого отдыха, они всласть надышались свежим воздухом, наигрались, набегались, походили по лесу, порыбачили и с аппетитом поели. В общем, детской радости не было предела.

Все ребятишки остались очень довольны поездкой, теперь у них надолго останутся самые замечательные впечатления от такого отдыха.

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2017-08-20 16:59:00
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