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«Горводоканал» спасает от потопа проспект Мира в Мариуполе

3.08 в 14:20

Порыв трубопровода привел к разливу потока воды от кинотеатра "Победа" до улицы Харлампиевской. Это привело к вымыванию грунта в месте порыва и разнесению его по пути следования "реки".

В настоящее время на место аварии прибыла ремонтная бригада с тремя единицами техники. Ведутся работы по устранению порыва.

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2017-08-03 14:20:00
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