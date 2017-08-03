«Горводоканал» спасает от потопа проспект Мира в Мариуполе

Порыв трубопровода привел к разливу потока воды от кинотеатра "Победа" до улицы Харлампиевской. Это привело к вымыванию грунта в месте порыва и разнесению его по пути следования "реки".

В настоящее время на место аварии прибыла ремонтная бригада с тремя единицами техники. Ведутся работы по устранению порыва.