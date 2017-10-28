Горячую воду жителям Мариуполя включат позже, чем дали отопление

23 октября в Мариуполе стартовал отопительный сезон. Тепло подано во все объекты социальной сферы. Потеплели батареи и в жилых домах, но в некоторых они так и остаются холодными.

Причина в аварийных отключениях в результате порывов на магистральных сетях, которые возникают из-за изношенности труб, и порывов во внутридомовой системе. Коммунальные службы стараются оперативно устранить течи, чтобы запустить котельные.

А вот включение горячей воды мариупольцам придется подождать. Как рассказал начальник управления энергетических предприятий ДРЖКИ Дмитрий Мирошниченко, она появится после того, как будут прогреты все линии и устранены все порывы на магистралях центрального отопления. Предположительно, запуск будет произведен не раньше следующей недели.