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Госкино запретило в Украине сериал «Круговорот»

29.07 в 11:56

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ в Украине сериала «Круговорот». Телеканал «Украина» планировал его показ с 31 июля.

«Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение», - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

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2017-07-29 11:56:00
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