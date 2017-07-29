Госкино запретило в Украине сериал «Круговорот»

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ в Украине сериала «Круговорот». Телеканал «Украина» планировал его показ с 31 июля.

«Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Сначала производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию в отношении того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение», - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.