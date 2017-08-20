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Граждане, потерпите жару ещё дня три, и будет вам прохлада

20.08 в 08:04

Находящийся над Польшей и Чехией дождливый атмосферный фронт уже с сегодняшнего вечера подойдёт к западным границам Украины. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

В сообщении сказано: „Сегодня после обеда дожди с грозами следует ожидать в западных областях. Там столбики термометров днем ​​покажут 19-27 °С. В остальных регионах еще будет солнечно и жарко - до 31-33 °С“.

Более того, синоптик обещает, что сегодняшнее воскресенье будет последним жарким воскресеньем лета. В дальнейшем ожидается существенное похолодание. Причём уже с понедельника, 21 августа, в некоторых областях Украины дневная температура будет 19-21 °С.

Мариупольцам придётся подождать немного дольше – 3 дня, после которых в среду, 23 августа, должен пойти столь желанный дождик и температура воздуха значительно снизится.

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2017-08-20 08:04:00
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