Гражданский корпус «Азов» и участники АТО не дали работать совещанию по решению земельного вопроса в Мариуполе

Во Дворце культуры "Маркохим" сегодня было сорвано совещание по созданию группы ветеранов АТО для справедливого распределения земли в Мариуполе фронтовикам.

Бойцы, вопрос о выделении земли которым вчера был отложен депутатами горсовета на доработку, заявили о нежелании сотрудничества, отказались создавать группу и потребовали закрыть заседание, заявив, что будут негативно относится к тем, кто захочет сотрудничать с городской властью. После чего заседание было прекращено. При этом они поставили ультиматум об обязательном выделении им земли на следующей сессии.

Секретарь горсовета Степан Махсма заявил, что работа по созданию рабочей группы будет продолжена, так как без участников АТО выполнять закон, в котором не проработан механизм его исполнения, невозможно в условиях дефицита земельных ресурсов.