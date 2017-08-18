Гройсман: цена на газ в Украине не повысится

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в Николаеве заявил, что цена на газ для населения не повысится.

«Никаких оснований говорить об увеличении цены на газ для населения нет. Цены по решению правительства увеличиваться не будут», - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, вопрос субсидий уже решен - за счет внесения изменений в государственный бюджет и выделения 14,1 млрд грн на эти цели.