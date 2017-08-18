Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Гройсман: цена на газ в Украине не повысится

18.08 в 11:58

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов в Николаеве заявил, что цена на газ для населения не повысится.

«Никаких оснований говорить об увеличении цены на газ для населения нет. Цены по решению правительства увеличиваться не будут», - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, вопрос субсидий уже решен - за счет внесения изменений в государственный бюджет и выделения 14,1 млрд грн на эти цели.

/uploads/news/964x620/KQSqg8Vl.png
2017-08-18 11:58:00
Важные новости
А вы помните, как в правительстве клятвенно обещали снизить цены на лекарства, в итоге они вскоре резко возрастут…
18.08 в 12:46
На блокпосту в Мариуполе женщина-водитель сбила военного
18.08 в 12:21
Лента новостей
А вы помните, как в правительстве клятвенно обещали снизить цены на лекарства, в итоге они вскоре резко возрастут…
18.08 в 12:46
На блокпосту в Мариуполе женщина-водитель сбила военного
18.08 в 12:21
Гройсман: цена на газ в Украине не повысится
18.08 в 11:58
Под Авдеевкой погиб военный 72-й ОМБр Сергей Ручка
18.08 в 11:38
Под Мариуполем пожар уничтожил 12 хозяйственных построек
18.08 в 11:21
В Мариуполе сотрудница лицея проведет 4 года в тюрьме за «мертвые души»
18.08 в 10:51
«Мы будем делать все возможное, чтобы гарантировать безопасность на матче в Мариуполе» - глава СБУ
18.08 в 10:27
В Зайцево в результате обстрела ранен местный житель
18.08 в 10:20