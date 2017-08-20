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Гройсман приписывает себе в заслуги уже то, что приобретено людьми за собственные деньги

20.08 в 19:57

Видимо, уже иссякли все аргументы для хвастовства у правительства, теперь премьер-министр Владимир Гройсман решил приписать себе в заслуги то, что люди за свои собственные средства устанавливают для экономии в частных домохозяйствах солнечные панели.

Причём делают это они  лишь потому, что именно государство заставляет их экономить, постоянно безмерно повышая тарифы. Причём в нашей стране заниматься этим могут исключительно состоятельные люди, которым не приходится считать оставшиеся копейки.

По информации издания  Politeka,  премьер-министр с радостью сообщил на своей странице в Facebook о том, что количество установленных солнечных панелей в украинских домохозяйствах в нынешнем году выросло в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Так, Гройсман написал: „Очень хорошо, что люди подхватывают инициативу — более 500 домохозяйств Украины в январе-июне 2017 установили солнечные панели в своих жилых домах. На конец июня 2017 года количество частных домохозяйств, которые установили солнечные панели, составило 1 635 домохозяйств “.

А глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук сообщил: „На повышенный интерес населения к солнечным панелям повлиял принятый в 2015 году закон Украины, которым установлен и привязан к курсу евро «зелёный» тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт. Семьи могут зарабатывать, продавая избыток производимой «чистой» энергии в сеть. В 2017 году такую электроэнергию можно реализовывать по цене 18,09 евроцента/кВт-ч“.

После публикации Гройсмана пользователи социальных сетей с возмущением набросились на очередное хвастовство главы правительства:

„Одна советская, ржавая баржа у него „Восстановление Речного Флота“, 500 домов солнечные панели за свои деньги поставили — это „Развитие Альтернативной Энергетики. Реформо-имитаторы“, - пишет Роман Косяков.

Ему вторит другой украинец – Юрий Рыбаков: „Уже тошнит от твоих экономических побед, … хотя бы перезимовать нормально, без большого падежа населения“.

Но премьер пишет: „Спасибо за вклад в энергонезависимость Украины!“.

А уж какое „спасибо“ ему от народа, он даже и не представляет себе…

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2017-08-20 19:57:00
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