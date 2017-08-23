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Гройсман: учителям в следующем году на 1,5 тысячи повысят зарплаты

23.08 в 16:27

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина подтвердил, что в следующем году украинским учителям намерены поднять зарплату.

Так, с 2018 года педагоги будут получать на 25% больше – в среднем это около 1500 гривен.

«В этом году мы повысили зарплаты для украинского учителя на 50%. В 2018 году мы делаем еще один шаг - мы повысим еще на 25% заработную плату для украинских учителей. Это в среднем около 1500 гривен для каждого украинского учителя», - заявил Гройсман.

Также премьер подчеркнул: «Мы должны вернуть уважение к украинским учителям, мы должны сделать эту профессию абсолютно престижной, поэтому настало время, когда мы дальше будем системно продолжать повышать социальные стандарты для украинского учителя».

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2017-08-23 16:27:00
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