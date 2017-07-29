Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Группа «Грибы» завтра даст бесплатный концерт в Донецкой области

29.07 в 14:29

Завтра, 30 июля, в Святогорске состоится бесплатный концерт группы «Грибы». Музыканты выступят для юных поклонников, в числе которых сироты, дети из многодетных семей, дети-переселенцы и дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе.

Концерт пройдет на стадионе детского оздоровительного комплекса "Жемчужина Донетчины".

«Благодарю группу "Грибы" и лично Юрия Бардаша за невероятный подарок детям Украины! 30 июля в Международный день дружбы (International Day of Friendship) благотворительный концерт. Вход свободный!» - написал на своей странице в Facebook президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный, организатор мероприятия.

/uploads/news/964x620/Bkkvsft9.jpg
2017-07-29 14:29:00
Важные новости
Наступление моря: на пологом берегу Мариуполя появился обрыв высотой в метр
29.07 в 20:27
В Мариуполе бились за яхт-клуб. Выяснилось, что выиграют все
29.07 в 19:58
Лента новостей
Наступление моря: на пологом берегу Мариуполя появился обрыв высотой в метр
29.07 в 20:27
В Мариуполе бились за яхт-клуб. Выяснилось, что выиграют все
29.07 в 19:58
Минометный удар на Мариупольском направлении: 1 военный погиб, 6 – ранены
29.07 в 19:21
В Мариуполе шторм. Порывы ветра до 24 метров в секунду
29.07 в 18:57
В Славянске прогремел взрыв, есть пострадавшие
29.07 в 18:28
В Кривом Роге утром произошло землетрясение
29.07 в 18:03
Украина является страной низкого достатка, но уже не является страной низких цен – эксперты
29.07 в 17:00
В Центральной Африке потерпел крушение самолет украинской авиакомпании
29.07 в 16:32