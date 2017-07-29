Группа «Грибы» завтра даст бесплатный концерт в Донецкой области
29.07 в 14:29
Завтра, 30 июля, в Святогорске состоится бесплатный концерт группы «Грибы». Музыканты выступят для юных поклонников, в числе которых сироты, дети из многодетных семей, дети-переселенцы и дети, пострадавшие в результате войны на Донбассе.
Концерт пройдет на стадионе детского оздоровительного комплекса "Жемчужина Донетчины".
«Благодарю группу "Грибы" и лично Юрия Бардаша за невероятный подарок детям Украины! 30 июля в Международный день дружбы (International Day of Friendship) благотворительный концерт. Вход свободный!» - написал на своей странице в Facebook президент Фонда волонтеров Украины Тимофей Нагорный, организатор мероприятия.
/uploads/news/964x620/Bkkvsft9.jpg
2017-07-29 14:29:00
Важные новости