Хакеры украли допремьерные эпизоды популярных сериалов HBO
4.08 в 08:56
Неизвестные хакеры похитили 1,5 терабайта данных телесети HBO. В частности, на днях уже выложили текст 4-го эпизода 7 сезона «Игры престолов», который еще не вышел в эфир.
Кроме того, похищены допремьерные эпизоды сериалов "Умерь свой энтузиазм" и "Футболисты".
Кто именно стоит за атакой – неизвестно. В HBO проводят расследование и сотрудничают с правоохранительными органами.
/uploads/news/964x620/6Zgii1VV.jpg
2017-08-04 08:56:00
Важные новости