Хакеры украли допремьерные эпизоды популярных сериалов HBO

Неизвестные хакеры похитили 1,5 терабайта данных телесети HBO. В частности, на днях уже выложили текст 4-го эпизода 7 сезона «Игры престолов», который еще не вышел в эфир.

Кроме того, похищены допремьерные эпизоды сериалов "Умерь свой энтузиазм" и "Футболисты".

Кто именно стоит за атакой – неизвестно. В HBO проводят расследование и сотрудничают с правоохранительными органами.