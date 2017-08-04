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Хакеры украли допремьерные эпизоды популярных сериалов HBO

4.08 в 08:56

Неизвестные хакеры похитили 1,5 терабайта данных телесети HBO. В частности, на днях уже выложили текст 4-го эпизода 7 сезона «Игры престолов», который еще не вышел в эфир.

Кроме того, похищены допремьерные эпизоды сериалов "Умерь свой энтузиазм" и "Футболисты".

Кто именно стоит за атакой – неизвестно. В HBO проводят расследование и сотрудничают с правоохранительными органами.

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2017-08-04 08:56:00
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