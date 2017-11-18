Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Хакеры взломали сеть подразделения Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО

18.11 в 08:23

Неизвестные хакеры взломали компьютер сотрудника регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Как рассказал вчера руководитель департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, злоумышленники «получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения».

Каким образом компьютер заразили вирусом и кто это сделал – выясняют специалисты.

А вот информацию, которая появилась в социальных сетях, о взломе серверов МВД, в киберполиции опровергают.

/uploads/news/964x620/rEo6QqGu.jpg
2017-11-18 08:23:00
Важные новости
В выходные синоптики обещают украинцам дожди с мокрым снегом
18.11 в 07:58
Бывший глава Нацбанка обвиняет НБУ в уничтожении экономики
18.11 в 05:09
Лента новостей
Хакеры взломали сеть подразделения Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО
18.11 в 08:23
В выходные синоптики обещают украинцам дожди с мокрым снегом
18.11 в 07:58
Бывший глава Нацбанка обвиняет НБУ в уничтожении экономики
18.11 в 05:09
Во время обстрела на Луганщине пострадал 10-летний ребенок
17.11 в 20:54
Завтра в Мариуполе стартует VII Международный фестиваль-конкурс «Музичний листопад»
17.11 в 20:22
Масштабный экопроект в Кленовой балке: завершаются работы на первой очереди Центрального отрога
17.11 в 19:58
Три рекорда и два «серебра»: успех мариупольца на мировом чемпионате по пауэрлифтингу
17.11 в 19:43
Жилые кварталы на Донбассе попали под обстрел: повреждены ЛЭП, хозпостройки и здание отдела полиции
17.11 в 18:35