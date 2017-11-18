Хакеры взломали сеть подразделения Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО
18.11 в 08:23
Неизвестные хакеры взломали компьютер сотрудника регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.
Как рассказал вчера руководитель департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, злоумышленники «получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения».
Каким образом компьютер заразили вирусом и кто это сделал – выясняют специалисты.
А вот информацию, которая появилась в социальных сетях, о взломе серверов МВД, в киберполиции опровергают.
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2017-11-18 08:23:00
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