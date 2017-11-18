Хакеры взломали сеть подразделения Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО

Неизвестные хакеры взломали компьютер сотрудника регионального подразделения Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Как рассказал вчера руководитель департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк, злоумышленники «получили доступ ко всей информации, которая была размещена не только на данном устройстве, но и во всей локальной сети подразделения».

Каким образом компьютер заразили вирусом и кто это сделал – выясняют специалисты.

А вот информацию, которая появилась в социальных сетях, о взломе серверов МВД, в киберполиции опровергают.