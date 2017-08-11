Хуг был вынужден прервать брифинг в Авдеевке из-за обстрелов

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня проводил онлайн-брифинг в Авдеевке. Однако трансляцию пришлось прервать из-за обстрелов промзоны, пишет «Остров».

«Я прошу прощения, но я не могу больше говорить. Я вижу, что начинаются боевые действия, я вижу разрывы снарядов в районе промзоны. Я вынужден заканчивать», - сказал Хуг, после чего камера выключилась.