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Хуг: процесс разведения сил на Донбассе застопорился

18.11 в 15:33

Процесс разведения сил и техники на Донбассе зашел в тупик. В этом вопросе уже давно нет прогресса, заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В частности, в районе Станицы Луганской силы так и не развели, а на двух других участках часто фиксируют нарушения.

«Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился», - отметил Александр Хуг.

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2017-11-18 15:33:00
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