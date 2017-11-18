Хуг: процесс разведения сил на Донбассе застопорился
18.11 в 15:33
Процесс разведения сил и техники на Донбассе зашел в тупик. В этом вопросе уже давно нет прогресса, заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
В частности, в районе Станицы Луганской силы так и не развели, а на двух других участках часто фиксируют нарушения.
«Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился», - отметил Александр Хуг.
/uploads/news/964x620/1oS6YJyG.jpg
2017-11-18 15:33:00
Важные новости
18.11 в 16:00
18.11 в 14:58