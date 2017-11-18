Хуг: процесс разведения сил на Донбассе застопорился

Процесс разведения сил и техники на Донбассе зашел в тупик. В этом вопросе уже давно нет прогресса, заявил на брифинге первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В частности, в районе Станицы Луганской силы так и не развели, а на двух других участках часто фиксируют нарушения.

«Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился», - отметил Александр Хуг.