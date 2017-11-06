Игру «Мариуполя» с «Шахтером» посетило рекордное количество болельщиков: матч прошел без нарушений
6.11 в 08:54
Как сообщалось ранее, вчера, 5 ноября, в Мариуполе прошел футбольный матч между местной командой и донецким «Шахтером». Игру посетило рекордное количество болельщиков – более 11 тысяч.
По информации пресс-службы областного главка полиции, и накануне, и во время матча в городе были усилены меры безопасности: улицы патрулировали пешие наряды, на блокпостах велась тщательная проверка транспорта и багажа.
Местным силовикам помогли коллеги из других регионов, спецназовцы, взрывотехники, кинологи и военнослужащие Нацгвардии. Территорию стадиона несколько раз проверили на наличие взрывоопасных предметов.
В результате матч прошел без нарушений общественного порядка.
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2017-11-06 08:54:00
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6.11 в 09:56