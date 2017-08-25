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Игрушки, созданные детьми в поселках у передовой, показали в Мариуполе

25.08 в 16:21

В рамках акции психологической арт-терапии «Оставь свой след» дети поселков, расположенных в прифронтовой зоне, изготавливали собственными руками игрушки. Таким образам, по словам волонтёра общества «Каритас» Александра Магдалица, ребятам помогали снять стресс, который они получают во время ведения в непосредственной близости от посёлков боевых действий на передовой.

Выставка игрушек, сделанных детьми Мирного, Новотроицкого, Андреевки, Бахчевика, Каменки, была продемонстрирована в школах населённых пунктов Волновахского района, чтобы ребята, живущие у фронтовой полосы, чувствовали, что они не одиноки.

Александр Магдалиц отметил, что для детей из некоторых населённых пунктов по объективным причинам «нет выхода к цивилизации» и для них очень важна психологическая поддержка.

Финишировала выставка вчера показом в Театральном сквере Мариуполя.

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2017-08-25 16:21:00
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