Инфляция пошла в рост, достигнув почти 16%

По информации издания «Сегодня» со ссылкой на данные пресс-центра Кабинета министров Украины, потребительские цены в стране с начала года выросли на 8,2%.

Судя по данным Государственной службы статистики, этот показатель в годовом выражении (к июлю 2016 года) составил 15,9%, что превышает июньский показатель, хотя в правительственных данных эти цифры не фигурируют.

Национальным банком Украины июньский показатель уже был назван самым высоким, но теперь июльский его опередил… Ведь по расчётам регулятора, в июле ожидалась дефляция в месячном выражении, вместо неё зафиксирован рост – на 0,2%.

В Национальном банке уверяют, что ситуация находится под контролем правительства и регулятора (в этом как раз никто и не сомневается, вопрос в другом – кто такие процессы способен регулировать, а главное – нормализовать).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин подчеркнул: „Учитывая некоторое оживление экономического роста в 2016-2017 годах, а также значительное замедление инфляционных процессов за последние два года, показатели «июль к июню» и «июль к декабрю» указывает на то, что ситуация находится под контролем правительства, а также в пределах инфляционного таргета, утверждённого Советом Национального банка Украины. Это нормально, учитывая значительное замедление инфляционных ожиданий в Украине“.

Далее Данилишин поделился своим прогнозом: „По итогам года, учитывая, что в августе к июлю всегда наблюдается дефляция, мы можем выйти на однозначный показатель“.





Не знаем-не знаем, может с точки зрения правительства и главного банкира это и нормально, а вот с точки зрения простого обывателя ничего нормального в постоянном росте цен на всё и вся в стране, нет. У нас почти каждый день, не говоря уже о месяце, происходит подорожание, особенно население замечает этот процесс на продуктах питания, на которые тратит более 50% своего ежемесячного дохода.

Вот в этом показателе мы, видимо, "впереди планеты всей". На счёт планеты информацией не владеем, а уж по сравнению с той же Европой, к которой стремимся, мы в этом её уже давно обогнали, причём вдвое…

Исходя из этого, хочется спросить – можно ли считать, что мы уже вошли в Европу и даже почти её прошли? Это, конечно, вопрос из разряда шуточных, но если смотреть на такие процессы с точки зрения здравого смысла, то не пора ли уже правительству начать процесс приведения в соответствие доходов и расходов граждан?

В Европе за этим следят строго, поэтому-то и жизнь там считается благополучной, не в пример нашей…