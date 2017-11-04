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Информация для переселенцев: в каких банках можно снимать выплаты и пенсии без комиссии

4.11 в 15:13

Начиная с момента вступления в силу постановления Кабмина Украины №689, в соответствии с которым были расширены возможности ВПЛ по снятию денежных средств и проведению банковских операций через банкоматы других банков, кроме Ощадбанка, переселенцы обращаются к юристам с вопросом о том, существует ли перечень банков, в отделениях и банкоматах которых ВПЛ могут снимать без комиссии положенные им социальные выплаты и пенсии.

Так, по информации, которую получил БФ «Право на защиту» от представителей Ощадбанка, пока без комиссии можно снять средства в двух банках-партнерах, а именно:

  • Укрэксимбанк (www.eximb.com/ukr/personal/);
  • Международный инвестиционный банк (www.ii-bank.com.ua).

Подчеркивается, что в настоящее время все получатели социальных выплат и пенсий обслуживаются по тарифу «Мой счет». Более подробную информацию об условиях тарифа можно узнать на сайте Ощадбанка.

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2017-11-04 15:13:00
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