Информация для переселенцев: в каких банках можно снимать выплаты и пенсии без комиссии

Начиная с момента вступления в силу постановления Кабмина Украины №689, в соответствии с которым были расширены возможности ВПЛ по снятию денежных средств и проведению банковских операций через банкоматы других банков, кроме Ощадбанка, переселенцы обращаются к юристам с вопросом о том, существует ли перечень банков, в отделениях и банкоматах которых ВПЛ могут снимать без комиссии положенные им социальные выплаты и пенсии.

Так, по информации, которую получил БФ «Право на защиту» от представителей Ощадбанка, пока без комиссии можно снять средства в двух банках-партнерах, а именно:

Укрэксимбанк (www.eximb.com/ukr/personal/);

Международный инвестиционный банк (www.ii-bank.com.ua).

Подчеркивается, что в настоящее время все получатели социальных выплат и пенсий обслуживаются по тарифу «Мой счет». Более подробную информацию об условиях тарифа можно узнать на сайте Ощадбанка.