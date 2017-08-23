Информация из официальных источников о новых социальных нормативах потребления газа

Согласно информации Департамента информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, социальные нормативы газа приближены к фактическому его потреблению.

Так, Кабмин приблизил социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления этих услуг.

Уровень оснащённости индивидуальными счётчиками газа является пока низким. А там где он есть, статистика говорит, что социальные нормативы завышены - семья столько не потребляет. Почему тогда она должна платить по нормативам? Правительство проанализировало ситуацию, и приблизило социальные нормативы газа на приготовление пищи и подогрев воды до фактического потребления услуги.

Кроме того, по нижеследующим нормам будут формироваться счета для тех семей, в которых нет счётчиков на газ, и которые не являются субсидиантами. Такие люди будут платить меньше. Решением правительства внесены изменения в Постановление КМУ №203 «О нормах потребления природного газа населением при отсутствии газовых счётчиков».

С 1 октября 2017 года будут действовать такие новые социальные нормативы на газ:

• на газовую плиту (приготовление пищи) - 3,3 м3 на человека;

• на газовую плиту (приготовление пищи и подогрев воды) - 5,4 м3 на человека;

• на газовую плиту и водонагреватель - 10,5 м3 на человека.

Напоминаем, что из-за завышенных социальных нормативов, которые не соответствовали реальному уровню потребления и не стимулировали граждан к экономии энергоресурсов, государство в прошлом отопительном сезоне (2016-2017г.) «переплатило» по субсидиям более 8,2 миллиардов гривен.