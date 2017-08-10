Информация о минировании автовокзала на Луганщине не подтвердилась
10.08 в 15:43
Как сообщалось ранее, сегодня в правоохранительные органы поступила информация о минировании автовокзала в Северодонецке. Сотрудников и пассажиров эвакуировали, территорию оцепили.
По информации пресс-службы областной полиции, силовики и спасатели проверили здание автовокзала, близлежащую территорию и транспорт, но взрывных устройств так и не нашли. Сообщение о минировании оказалось ложным.
Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан".
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2017-08-10 15:43:00
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