«Интер» покажет прямую трансляцию боя Александра Гвоздика против Крейга Бейкера

20 августа в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер" – трансляция из США боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком, обладателем титула NABF в полутяжелом весе, и американцем Крейгом Бейкером. Свой очередной рейтинговый бой наш непобедимый боксер (13 боев, 13 побед), бронзовый призер Олимпиады-2012 Александр Гвоздик проведет в городе Линкольн (штат Небраска) на Pinnacle Bank Arena.

По мнению многих экспертов, уже в скором времени Гвоздик может стать новым чемпионом мира. Его имя предвещает беду для любого соперника, его техника – неповторима, а победы – незабываемы. В любителях он остановился за шаг до олимпийского золота, а сейчас в профессионалах он всего за несколько шагов до заветной цели – чемпионского пояса.

"Для Александра это очень важный поединок, – говорит Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер". – В этот вечер ему надо не просто победить – ему нужно сделать это зрелищно и уверенно. Если так и произойдет, то есть очень хороший шанс, что в следующем бою он будет боксировать с Андре Уордом. Американец на сегодняшний день является обладателем сразу трех чемпионских поясов и стоит на первом месте в рейтинге лучших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории. Уорд будет комментировать бой Гвоздика для американского телевидения и сможет, сидя в нескольких метрах от ринга, насладиться боксом украинца».

Украинские телезрители смогут посмотреть боксерский поединок Гвоздик – Бейкер в прямом эфире на телеканале "Интер" в воскресенье, 20 августа, в 5:00. Повтор – в 23:40.

Напомним, в своем последнем бою в апреле 2017 года Александр Гвоздик эффектно нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. И 20 августа телезрителей "Интера" ждет еще один захватывающий поединок с участием украинского боксера.