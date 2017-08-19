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Интерполом объявлен розыск картин, отправленных из Мариуполя в Крым

19.08 в 15:02

Как пишут Новости Донбасса, Интерпол после обращения украинской стороны объявил в международный розыск полотна из собрания Симферопольского художественного музея.

Всего разыскиваются 52 картины, которые, по утверждению Украины, незаконно отправили обратно в Крым после так и не состоявшейся выставки в Мариуполе перед "референдумом"..

По словам собеседника издания «Коммерсант», близкого к Генпрокуратуре Крыма, это полотна XVIII–XIX веков, в числе которых «Дорога в лесу» Ивана Шишкина, «Лунная ночь» Ивана Айвазовского, «Болото» Исаака Левитана.

Совокупная оценочная стоимость работ составляет $1,324 миллиона. Снимки полотен переданы Интерполу.

Как пояснили в Генпрокуратуре Украины, в Мариуполе было намечено проведение выставки «Русское и украинское искусство XVIII — нач. ХХ века» на февраль 2014 года. Картины были вывезены из Крыма, но в связи с дальнейшей отменой выставки, они были возвращены на полуостров, где музеи признали российскую юрисдикцию.

По словам главы министерства культуры Крыма Арины Новосельской, полотна возвращены в Симферопольский музей в рамках межмузейного обмена.

Новосельская готова лично показать сотрудникам Интерпола картины и утверждает: „Эти картины всю жизнь принадлежали Симферопольскому музею, и их никто не терял. Они находятся в музее, в том числе “Лунная ночь” Ивана Айвазовского, “Дорога в лесу” Ивана Шишкина и другие, которые упоминались в СМИ“.

По заявлению украинских властей, на момент референдума 2014 года, в Крыму и Севастополе хранилось более миллиона предметов украинского музейного фонда. Они настаивают на приостановке сотрудничества с российскими музеями, которым возвращаются ценности, вывезенные из Крыма.

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2017-08-19 15:02:00
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