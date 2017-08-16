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Исполком Мариуполя навсегда ограничил зону перемещения длинномеров по территории города

16.08 в 17:35

На сегодняшнем заседании исполкома принята схема, по которой могут перемещаться по территории города тяжёлые грузовики. Отмечается, что данная схема принята впервые за новейшую историю Мариуполя и это сделано для исключения повреждения дорожного покрытия, которое будет полностью заменено на всех дорогах города.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул важность принятого документа, так как средства, которые город начнёт вкладывать в капитальный ремонт городских дорог, не должны быть потрачены напрасно.

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2017-08-16 17:35:00
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