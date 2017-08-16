Исполком Мариуполя навсегда ограничил зону перемещения длинномеров по территории города
16.08 в 17:35
На сегодняшнем заседании исполкома принята схема, по которой могут перемещаться по территории города тяжёлые грузовики. Отмечается, что данная схема принята впервые за новейшую историю Мариуполя и это сделано для исключения повреждения дорожного покрытия, которое будет полностью заменено на всех дорогах города.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул важность принятого документа, так как средства, которые город начнёт вкладывать в капитальный ремонт городских дорог, не должны быть потрачены напрасно.
/uploads/news/964x620/NCd3SwD7.JPG
/uploads/news/964x620/It3EckE7.JPG
/uploads/news/964x620/tg2X9ZCr.JPG
2017-08-16 17:35:00
Важные новости
16.08 в 17:55