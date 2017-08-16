Исполком Мариуполя навсегда ограничил зону перемещения длинномеров по территории города

На сегодняшнем заседании исполкома принята схема, по которой могут перемещаться по территории города тяжёлые грузовики. Отмечается, что данная схема принята впервые за новейшую историю Мариуполя и это сделано для исключения повреждения дорожного покрытия, которое будет полностью заменено на всех дорогах города.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко подчеркнул важность принятого документа, так как средства, которые город начнёт вкладывать в капитальный ремонт городских дорог, не должны быть потрачены напрасно.