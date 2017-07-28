Итоги спецоперации на дорогах области: 1170 автобусов проверено, 22 из них - технически неисправные

Спецоперация «Автобус» продолжалась с 18 июля. Работники полиции совместно с представителями "Укртрансбезпеки" проверяли частный пассажирский транспорт и выявляли нарушения ПДД водителями.

Так, в ходе рейдовых проверок на линии было выявлено 1170 пассажирских автобусов, в том числе 202 автобуса, осуществляющих нерегулярные пассажирские перевозки.

Выявлено 154 нарушения ПДД, допущенных водителями автобусов. Полицейские задокументировали водителя, который управлял микроавтобусом в состоянии опьянения. 22 водителя находились за рулем технически неисправных автобусов. Выявлено 22 факта перевозки количества пассажиров больше, чем предусмотрено техническими характеристиками, и 8 фактов управления транспортными средствами, подлежащими обязательному техническому контролю, но которые своевременно его не прошли. 4 водителя управляли автобусами без соответствующих документов. Были обнаружены и другие нарушения ПДД, водители привлечены к административной ответственности.

Кроме того, работниками "Укртрансбезпеки" составлено 28 административных актов на водителей автобусов.

По результатам проведенных мероприятий, в известность организаторов перевозок полицейскими направлено 2 информационных письма по выявленным грубым нарушениям транспортного законодательства.