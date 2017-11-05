Из Мариуполя в Донецк пытались провезти контрабандные мобильные товары
5.11 в 09:29
В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» остановили автомобиль «Hyundai», за рулем которого находилась гражданка Украины 1973 года рождения, сообщили в Госпогранслужбе.
Женщина следовала на выезд в неподконтрольную территорию - из Мариуполя в Донецк. В ходе досмотра было выявлено, что она пыталась провезти новые мобильные телефоны и аксессуары к ним на сумму около 34 000 гривен. Товар был скрыт в конструктивах автомобиля.
Данную гражданку и товар передали представителям ГФС.
/uploads/news/964x620/RS0R6gY1.jpg
/uploads/news/964x620/Z390cFvC.jpg
/uploads/news/964x620/7JynhaJT.jpg
2017-11-05 09:29:00