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Из Мариуполя в Донецк пытались провезти контрабандные мобильные товары

5.11 в 09:29

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» остановили автомобиль «Hyundai», за рулем которого находилась гражданка Украины 1973 года рождения, сообщили в Госпогранслужбе.

Женщина следовала на выезд в неподконтрольную территорию - из Мариуполя в Донецк. В ходе досмотра было выявлено, что она пыталась провезти новые мобильные телефоны и аксессуары к ним на сумму около 34 000 гривен. Товар был скрыт в конструктивах автомобиля.

Данную гражданку и товар передали представителям ГФС.

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2017-11-05 09:29:00
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