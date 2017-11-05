Из Мариуполя в Донецк пытались провезти контрабандные мобильные товары

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» остановили автомобиль «Hyundai», за рулем которого находилась гражданка Украины 1973 года рождения, сообщили в Госпогранслужбе.



Женщина следовала на выезд в неподконтрольную территорию - из Мариуполя в Донецк. В ходе досмотра было выявлено, что она пыталась провезти новые мобильные телефоны и аксессуары к ним на сумму около 34 000 гривен. Товар был скрыт в конструктивах автомобиля.

Данную гражданку и товар передали представителям ГФС.