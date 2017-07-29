Из плена ДНР освободили двух человек, задержанных по «делу Асеева»

Украинская сторона освободила из плена ДНР двух человек, которые были задержаны вместе с донецким журналистом Станиславом Асеевым. Сейчас они уже на подконтрольных территориях.

«Двое человек, которые были задержаны в рамках этого «уголовного дела», нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории. Остальные все также пребывают там, в так называемом «МГБ». Состояние их здоровья нам не известно», - рассказал координатор группы по освобождению военнопленных «Патриот» Олег Котенко.

Остальные по-прежнему находятся в плену, их фамилии в списке на обмен.