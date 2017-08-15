Из Украины выдворили российскую журналистку

Сотрудники СБУ выдворили из Украины журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

«Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда», - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.

При этом на сайте «Россия 24» сообщают: «Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти».