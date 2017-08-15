Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

Из Украины выдворили российскую журналистку

15.08 в 15:23

Сотрудники СБУ выдворили из Украины журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.

«Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда», - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.

При этом на сайте «Россия 24» сообщают: «Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти».

/uploads/news/964x620/lHwfBki3.jpeg
2017-08-15 15:23:00
Важные новости
В Мариуполе новый руководитель Управления архитектурно-строительного контроля
15.08 в 16:18
В Мариуполе ищут очевидцев ДТП
15.08 в 16:00
Лента новостей
В Мариуполе новый руководитель Управления архитектурно-строительного контроля
15.08 в 16:18
В Мариуполе ищут очевидцев ДТП
15.08 в 16:00
ОБСЕ откроет новые базы наблюдения на Донбассе
15.08 в 15:39
Из Украины выдворили российскую журналистку
15.08 в 15:23
В Херсонской области два человека заболели ботулизмом
15.08 в 15:03
На Донбассе до сих пор бастуют шахтеры
15.08 в 14:36
Шелковицы в центре Мариуполя сопротивляются аккуратным «стрижкам»
15.08 в 13:59
В Мариуполе вновь активизировались вандалы
15.08 в 13:36