Из Украины выдворили российскую журналистку
15.08 в 15:23
Сотрудники СБУ выдворили из Украины журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян.
«Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда», - отметила спикер СБУ Елена Гитлянская.
При этом на сайте «Россия 24» сообщают: «Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти».
/uploads/news/964x620/lHwfBki3.jpeg
2017-08-15 15:23:00
Важные новости
15.08 в 16:00