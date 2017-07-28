Из-за аварии на железной дороге поезда Киев – Мариуполь идут по измененному маршруту и задерживаются в пути
28.07 в 15:40
Сегодня на станции Синельниково-2 сошли с рельсов 5 вагонов, которые следовали из Волновахи. В результате инцидента закрыт для движения поездов участок Нижнеднепровск-Узел – Синельниково-2, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
Ряд поездов курсируют по измененному маршруту. В частности, изменили маршрут следования и пассажирские поезда: № 84 Киев – Мариуполь, № 104 Киев – Мариуполь. Из-за этого пассажирские составы задерживаются в пути от одного до трех часов.
Работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.
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2017-07-28 15:40:00
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