Из-за аварийного участка дороги между Мариуполем и Мелекино местные жители «бьются» в суде

Аварийный участок дороги между Мариуполем и Мелекино сильно деформирован, поскольку уже несколько лет из-за оползней дорога с каждым разом проседает все больше и больше. Данный участок официально закрыт.В результате транспорт вынужден ездить в объезд через Ялту, Азовское, делая большой "крюк" в несколько километров. Местным жителям тоже приходится пешком преодолевать длинные расстояния, чтобы добраться до остановки автобуса.

Решить проблему можно с помощью строительства новой автодороги. Была даже разработана проектная документация. Однако камнем преткновения стало близкое расположение новой трассы (несколько десятков метров) к земельным участкам некоторых местных жителей. Они решили подать в суд. Другая часть мелекинцев, которых большинство, тоже отстаивает свою позицию. Судебные тяжбы длятся уже почти три года.

Очередное заседание суда снова не состоялось и было перенесено. По мнению людей, дело специально затягивают, и из-за одного человека страдает почти все село. Речь идет, в частности, об истце, который против строительства дороги. Он является адвокатом, а его жена - нотариус. У супругов есть своя юридическая контора.

По словам депутатов Мангушского райсовета, которые следят за ситуацией, если проблема не разрешится в ближайшее время, возникнут очередные сложности. Отмечается, что на ремонтные работы уже выделено более 75 млн грн. Их необходимо начать в этом году, иначе средства придется вернуть и заново начинать процесс по финансированию проекта, стоимость которого может вырасти. При этом нет уверенности, что в следующем году государство сможет выделить деньги.