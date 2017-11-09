Из-за аварийных работ мариупольцы до вечера остались без воды
9.11 в 09:30
По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 9 ноября, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- д/с № 57, 151;
- ОШ №47;
- ул. Героическая, 1-46;
- пер. Садковый, 1-73;
- ул. Лута, 1-101;
- ул. Ровная, 1-76;
- проезд Ровный, 1-46;
- ул. С. Перовской, 1-66;
- ул. Новосельская, 3-37;
- пер. Новосельский, 1-35;
- пер. Хортицкий, 4-24;
- пер. Казацкий, 1-11;
- пер. Ключевой, 32-54;
- ул. М. Сибиряка, 3-29;
- ул. Гурамишвили, 87-117;
- ул. Новака, 1-30;
- ул. Сивашская, 1-41;
- ул. Родниковая, 1-50;
- пер. Стальского, 1-26;
- пер. Стадионный, 26;
- туп. Волонтеровский, 1-43.
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2017-11-09 09:30:00