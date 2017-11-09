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Из-за аварийных работ мариупольцы до вечера остались без воды

9.11 в 09:30

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 9 ноября, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • д/с № 57, 151;
  • ОШ №47;
  • ул. Героическая, 1-46;
  • пер. Садковый, 1-73;
  • ул. Лута, 1-101;
  • ул. Ровная, 1-76;
  • проезд Ровный, 1-46;
  • ул. С. Перовской, 1-66;
  • ул. Новосельская, 3-37;
  • пер. Новосельский, 1-35;
  • пер. Хортицкий, 4-24;
  • пер. Казацкий, 1-11;
  • пер. Ключевой, 32-54;
  • ул. М. Сибиряка, 3-29;
  • ул. Гурамишвили, 87-117;
  • ул. Новака, 1-30;
  • ул. Сивашская, 1-41;
  • ул. Родниковая, 1-50;
  • пер. Стальского, 1-26;
  • пер. Стадионный, 26;
  • туп. Волонтеровский, 1-43.
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2017-11-09 09:30:00
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