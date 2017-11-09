Из-за аварийных работ мариупольцы до вечера остались без воды

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 9 ноября, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

д/с № 57, 151;

ОШ №47;

ул. Героическая, 1-46;

пер. Садковый, 1-73;

ул. Лута, 1-101;

ул. Ровная, 1-76;

проезд Ровный, 1-46;

ул. С. Перовской, 1-66;

ул. Новосельская, 3-37;

пер. Новосельский, 1-35;

пер. Хортицкий, 4-24;

пер. Казацкий, 1-11;

пер. Ключевой, 32-54;

ул. М. Сибиряка, 3-29;

ул. Гурамишвили, 87-117;

ул. Новака, 1-30;

ул. Сивашская, 1-41;

ул. Родниковая, 1-50;

пер. Стальского, 1-26;

пер. Стадионный, 26;

туп. Волонтеровский, 1-43.