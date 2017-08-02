Из-за конфликта Украины и России организаторы «Евровидения» изменили правила

Из-за запрета российской представительнице Юлии Самойловой выступать в этом году на «Евровидении» в Киеве организаторы международного песенного конкурса немного изменили правила.

Первое изменение: запрещается выдвигать к участию исполнителей или других делегатов, которые имеют определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса. Ни избранный певец, ни один член делегации не должны иметь каких-либо предыдущих событий, которые побуждают страну-участницу запретить им въезжать на территорию страны согласно действующему национальному законодательству.

Также в состав жюри не должны быть включены лица, которые так или иначе связаны с участниками конкурса или которые имеют определенные интересы.

И третье изменение коснулось графика подготовки к конкурсу - Европейский вещательный союз оставляет за собой право передать право организации конкурса иному местному вещателю в случае задержек.