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Из-за провокаций более сотни машин с мирными жителями оказались под угрозой возле КПВВ Донетчины

27.10 в 08:41

Из-за провокационных действий во время пропуска через КПВВ возникла угроза жизни мирным жителям. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.

Так, вчера 26 октября со стороны неподконтрольной территории после 18:00 в «серую» зону КПВВ «Новотроицкое» было пропущено 166 автомобилей с мирными жителями. При этом информация о завершении работы пункта пропуска в 18:30 хорошо известна.

«Из-за возникновения реальной угрозы жизни и здоровью гражданских лиц, среди которых были старики и женщины с детьми, резкого ухудшения погодных условий, автомобили со стороны украинских пограничников были оформлены и пропущены в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Работа КПВВ «Новотроицкое» с украинской стороны была продлена, пропуск завершился в 19:50.

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2017-10-27 08:41:00
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