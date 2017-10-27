Из-за провокаций более сотни машин с мирными жителями оказались под угрозой возле КПВВ Донетчины

Из-за провокационных действий во время пропуска через КПВВ возникла угроза жизни мирным жителям. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК.

Так, вчера 26 октября со стороны неподконтрольной территории после 18:00 в «серую» зону КПВВ «Новотроицкое» было пропущено 166 автомобилей с мирными жителями. При этом информация о завершении работы пункта пропуска в 18:30 хорошо известна.

«Из-за возникновения реальной угрозы жизни и здоровью гражданских лиц, среди которых были старики и женщины с детьми, резкого ухудшения погодных условий, автомобили со стороны украинских пограничников были оформлены и пропущены в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Работа КПВВ «Новотроицкое» с украинской стороны была продлена, пропуск завершился в 19:50.