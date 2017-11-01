Известный сценарист фильма «Поводырь» посвятил Мариуполю стихотворение

В Мариуполе состоялось три творческие встречи известного украинского поэта, писателя, сценариста Александра Ирванца. В МГУ, мариупольском военкомате и творческом центре Халабуда он презентовал свой новый роман "Харьков-1938".

Произведение написано в жанре альтернативной истории. Сам автор охарактеризовал его как "антиантиутопию".

Как рассказал Александр Ирванец, по сюжету романа Украина выстояла и вышла победительницей в войне 1918-1920 годов, и в 30-е годы ХХ века стала существовать, как независимое государство, не входящее в СССР. В книге представлена широкая панорама политических и культурных событий, которые могли бы произойти в той, воображаемой реальности.

Кроме детективного сюжета, в романе также присутствуют убедительные описания быта и социума в воображаемом национал-коммунистическом обществе.

Также Александр Ирванец познакомил мариупольцев со своими стихами, среди которых один был посвящен нашему городу.